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На Западе до сих пор считают, что русская литература – это гуманизм, а всё украинское – варварство и антисемитизм.

Об этом в эфире «5 канала» заявила украинский литературовед и критик Вера Агеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявила сходу «филологиня», она горячо отстаивает тезис, что «без Пушкина не было бы Путина».

«Я извиняюсь за русский язык, но прочитаю пару строк в оригинале одного из самых выдающихся российских поэтов Александра Блока, которым они страшно гордятся. Так вот, он угрожает Европе, Западу угрожает скифами с раскосыми и жадными очами. И эти скифы придут в Европу и будут смотреть, как хрустнет ваш хребет в медвежьих наших лапах. И не говорите, что вас не предупреждали!» – подчеркнула критик.

Она посетовала, европейцы в упор не видят антизападных нарративов в русской литературе.

«Где гуманизм в этих строчках, где гуманизм в тех угрозах Пушкина, скажем, по поводу польского восстания? То есть – об этом всё. Эта вся преемственность российской литературы как литературы империи с экспансией, угрозами – её нужно вычитывать, её нужно объяснять. Потому что западная русистика этого просто не хотела видеть, а феномен великой российской культуры, как они её называют – это такой феномен на экспорт, которым они себе сделали имидж. И тогда мы были нацистами и варварами, мы были антисемитами, а они были вот такими гуманистами. Мы должны, с одной стороны, разоблачать их нарративы, мы должны увидеть во всех их классических романах без исключения – мы увидим антизападные, антиевропейские тенденции. Российская культура, русский нарратив – всегда был антизападный, антиевропейский. У нас на Украине окон в Европу никогда не рубили», – возмущалась Агеева.

«Мы же, этот десант из профессоров Киево-Могилянской академии, который поехал на призыв Петра I рубить окна в Европу, они, собственно, и сделали этот европейский имидж Российской империи, и теперь мы должны с этим работать. Мы его создали, мы должны и его развенчать. Без этого нас никогда не поймут как игрока в политическом поле», – призывала «жиночка».