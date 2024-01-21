Украинский лётчик мечтает: ракеты с немецкими крестами полетят по Кремлю

Вадим Москаленко.  
21.01.2024 23:21
  (Мск) , Киев
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Германия, Д.Б., Дзен, Украина


Задержка с передачей Украине немецких дальнобойных ракет связана с тем, кто канцлер Олаф Шольц перед отправкой «Taurus» дал задание германским инженерам «сделать им обрезание», чтобы сократить километраж поражения. Однако украинские «кулибины» обязательно всё восстановят.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил полковник ВСУ запаса, военный лётчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержка с передачей Украине немецких дальнобойных ракет связана с тем, кто канцлер Олаф Шольц...

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Свитана попросили прокомментировать провал в Бундестаге голосования по предоставлению Украине ракет «Taurus».

«Проблема в дальнобойности этих ракет. Лучше бы они были короткобойные, они быстрее бы нам их дали. Были бы они в 250 километров, уже бы сильно никто ничего не думал, а не 560 километров.

Они прекрасно понимают, что эти «Taurus» могут дойти точно до Керченского моста и могут дойти до Москвы в том числе. Представьте себе 10 «Taurus» с немецкими крестами, которые заходят на Кремль! Вы представляете, какие скрепы там в какую сторону развернутся?

Поэтому, понимая такую проблему, она больше геополитическая, Шольц пока поставил задачу сделать такое «обрезание» по километражу для этих «Taurus».

Но только немецкие инженеры думают, как это сделать. Задача-то поставлена, но это же немцы, это педантичность. Они хотят это «обрезание» сделать так, чтобы мы обратно не пришили эти сотни километров, а мы же пришьём, сто процентов. И скажем «шо так и було», потому что если один человек что-то может сделать, второй человек обязательно это может сломать, только надо время, или наоборот.

Поэтому, как только инженеры выполнят эту задачу, доложат Шольцу, что перевели «Taurus» в режим ближе к Торе, и мы их получим», – разглагольствовал Свитан.

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