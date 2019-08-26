Украинский майданщик: В Москве бузят зажравшиеся хипстеры

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Акции протеста молодых «навальнят» в Москве – результат их возрастающих запросов в условиях сытой жизни, признал украинский пропагандист Алексей Арестович в эфире Интернет-канала «ИнтерВизор».

«Россия очень богатая страна. По рейтингу экономических свобод и легкости ведения бизнеса Россия до сих пор опережает Украину. Москва раз в 30, наверное, богаче Киева или в 300. Они ели эту экономическую свободу и величие ложками, а теперь получилось, что выросло целое поколение едящих ложками. Люди, которые выросли в СССР и в кризисные 90-е, были благодарны за это величие и эту свободу. А теперь выросли их дети, которые на этом величии и свободе позаканчивали приличные ВУЗы, где неплохо преподают неплохие преподаватели. И они уже ставят вопрос о политических свободах, потому что для них экономические свободы и богатства являются не достижением, за которое надо быть благодарным Путину, а нормой жизни.

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«Мы так жили, мы так выросли». Это как для современных детей интернет. Это часть образа жизни, часть интерьера… и они уже хотят политических свобод, потому что дальнейшее экономическое выражение, преобразование инфраструктуры российской, территории, в которой они живут, образа жизни и так далее связаны с необходимостью получения политических свобод», – поделился своими рассуждениями Арестович.

Однако он признался, что не видит возможностей для повторения украинского майдана в Москве, который бы окончился сменой власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы смену вызвать, надо переходить от экономических либо мелко политических лозунгов к большим политическим. Но я совершенно не вижу силы, которая может в России это сделать сейчас», – заявил Арестович.