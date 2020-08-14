Украинский максимум для Крыма «Вдуй шарик и запусти флаг»

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине глупо рассчитывать на благосклонность крымчан, одновременно перекрывая воду для полуострова.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подверг жесткой критике главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

«Я вообще считаю, что вся ситуация с Крымом достаточно показушная. Крым, мы тебя любим, но своих людей мы туда пускать не будем. Крым, вы наши граждане, но воду мы вам не дадим. Крым, ты наш, но потом вот это существо по фамилии Кулеба, я специально на этом настаиваю, потому что этого человека нужно давно гнать, потому что он сказал: «Нас не интересуют люди, которые там проживают, нас интересуют территории», – заявил Куликов.

«Как можно такое вообще в трезвом уме говорить министру иностранных дел страны? То есть, как? Там люди, а нас они не интересуют, территория нас интересует. Поэтому, к сожалению, я считаю, что мы максимум можем воздушные шарики надуть и туда флаг Украины большой направить. И после этого нам в Крыму скажут спасибо большое, Украина, как ты нам помогла, как мы тебя любим», – добавил эксперт.