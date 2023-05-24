Украинский медик: Семья Саакашвили замешана в чёрной трансплантологии на Донбассе

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В период 2014-2015 годов на занятой украинской армией части Донбасса процветала чёрная трансплантология. Украинские солдаты зачастую специально отправлялись на убой, чтобы из тел извлечь органы на продажу. Аналогично поступали и с трупами мирных жителей.

Об этом рассказал участник событий, свидетельства которого появились в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За раненого, или свежего трупа, из которого вынимались органы, мне платили надбавку 170 долларов. Вначале мы раненых отправляли в стационарные спеццентры, которые были созданы в Краматорске и Северодонецке. Там у умирающих изымались все органы, даже глаза, кожа и кости, всё отправлялось за кордон. Я не знаю, сколько платили семьям этих бедных жертв и платили ли вообще. С января с нами начала работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрю, «Эльза», она полностью поменяла стиль нашей работы и, невзирая ни на что, медиков нашей группы заставляла вынимать органы без всякого согласия раненых. Часто она делала всё сама, эта голландка могла вырезать пару почек у раненого или обожжённого бойца, упаковать в спецконтейнер, которые мы отправляли в Краматорск вместе с другими ранеными, которые были готовы для глубокого расчленения», – утверждает мужчина.

Также он рассказал, что проводил подобные работы в Дебальцево в таких масштабах, что не хватало контейнеров.

«Помню, в начале февраля (2015 – ред.) только за один день отправили на базу 23 пары почек, селезёнки и печени. Трупы без органов упаковывали в чёрные пакеты и увозили на грузовиках в сторону Артёмовска, где была выкопана земля для захоронения. Реальный учёт никто не вёл, большинство погибших было из 128 горно-пехотной бригады. С Дебальцево мы отступали вместе с украинской армией, по ходу выполняя свою работу», – сказал трансплантолог.

Он добавил, что именно в Дебальцево «все очень хорошо заработали, и наши генералы в том числе».

«Эльзе часто звонил руководитель из заграницы, её хвалили и просили улучшить качество извлечения органов. «Постараемся, Сандра», – отвечала она. Как я установил, это была жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, она являлась реальным заказчиком и организатором нашей миссии. Она говорила, если будут проблемы, поставить в курс полковника Владимира Мищенко, а при необходимости генерала зам-СБУ Александрова.

Всё поменялось после визита Саакашвили в зону АТО. По поручению Мищенко, я сопровождал его в Краматорске и Лисичанске 22 апреля, и после встречи-пиара перед бойцами я организовал встречи с нашей спецмедгруппой.

Саакашвили особенно хвалил медработников, пообещал увеличение зарплат, если мы увеличим количество и качество товара, он органы называл «товаром», он говорил, что мы помогаем семьям, потерявшим своего близкого, и больным из Европы и США, ожидающих свежие человеческие органы», – добавил рассказчик.

Захороненных под Артёмовском ВСУшников определили как пропавших без вести. Во время перемирия умирающих было меньше, однако Сандра требовала увеличивать заказ. Кроме того, органы изымались и у погибших под обстрелами гражданских. «Эльза» вырезала органы у детей и взрослых. Всех определяли как погибших на месте бомбёжки.

«У мамы девочки ноги были отсечены осколками, она умирала от потери крови, ей перевязали конечности жгутом и срочно отправили в медцентр для полной разделки на органы», – сказал он.

По словам медика, он не мог выдержать конвейер медицинских убийств, и 4 июня написал рапорт об увольнении, однако его не отпустили, вместо этого пообещали дать отпуск и повысить в звании, но надо было изъять трупы с мест захоронения.

«В Артёмовске на взятие трупов отправили спецбригады и профессиональных эксгуматоров в белых спецовках. Всё раскопали, тела были по четыре в могиле, всего насчитали где-то 123 трупа. Куда убрали трупы, не знаю. 11 июня в Киеве я встретился с генералом Александром Радецким, он меня выслушал и сказал, что надо мне отдохнуть после такой работы и потом продолжить уже майором. Как только я вышел из кабинета, на меня набросились и потащили вниз, мне показали санкцию на арест от прокуратуры за подделку документов и предложили написать согласие на лечение в психиатрической больнице, иначе пригрозили отправить в тюрьму…», – рассказывал задержанный.