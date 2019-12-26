Украинский мем окончательно стал издевательским

26.12.2019, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в мире происходят фундаментальные изменения, которые, впрочем, не дают понимания, куда все движется.

Об этом в «Коммерсанте» пишет председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

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По его словам, никто не в состоянии однозначно определить, кто выиграл, а кто проиграл в результате последней газовой договоренности Москвы и Киева, поскольку оценки даются диаметрально противоположные.

«Нет сомнений в том, что мы живем в историческую эпоху. Перемены в Западной Европе и на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке, США и Восточной Азии, Латинской Америке и на Балканах фундаментальны. Но в отличие от событий 30-летней давности, когда казалось, что направление хода истории предопределено, сейчас нет никакой ясности, куда все движется. Мем «зрада чи перемога», распространившийся с легкой руки бдительных украинских патриотов, окончательно становится издевательским — все реже можно понять, кто кого победил и что из этого следует», – считает Лукьянов.

Он полагает, что сегодня «самодовольная эйфория по поводу «конца истории» на рубеже веков предсказуемо сменилась тревожной неуверенностью в будущем, с которой человечество входит в 2020-е годы».