Украинский международник: Нам грозит русский мир в американской одежде

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил Геннадий Друзенко, представленный как украинский юрист-международник.

У него поинтересовались последствиями победы на выборах в США Дональда Трампа.

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«Это, фактически, русский мир в американской одежде, в американском контексте, потому что он непредсказуем и слишком персонализирован. Это человек, который принимает очень субъективные решения, как в нашей традиции говорят — с какой ноги он встанет. Здесь не институции играют роли, а его настроение. С одной стороны он отвешивает комплименты Путину, с другой мы помним, кто первый дал Украине оружие», — сказал Друзенко.

Он считает, что именно эта непредсказуемость является наибольшей опасностью для Украины.

«Фактически, это мина замедленного действия под демократию как таковую. Это огромный проигрыш демократии. Это значит, что мы воюем на стороне прошлого, а не будущего», – переживает эксперт.

По его словам, «Трамп — это конец Америки, которую мы знаем».

«Ну, один раз можно ошибиться, но если его сознательно изберут второй раз… Как Орбан — это фактически мина замедленного действия под Евросоюз, только Венгрия маленькая. А Америка Трампа — это огромная взрывчатка под весь демократический мир. Кто будет лидером демократического мира потом? Поэтому для Украины это будет катастрофа», — – опасается юрист.

Он полагает, что у Киева остался примерно один более или менее прогнозируемый год, «за который страна должна довести войну до определенного логического результата», поскольку после этого государство может оказаться в кардинально другой ситуации.

При этом эксперт считает, что Трамп вполне может стать президентом.

Так, соцопрос, проведенный по заказу CNN, показал, что сейчас Трамп получил бы на выборах 49%, тогда как Байден – 45%.

Собеседник издания полагает, что станут препятствием для Трампа и уголовные дела против него.

«К сожалению, американское законодательство настолько несовершенно, что позволяет избирать людей даже из тюрьмы», — резюмировал Друзенко.