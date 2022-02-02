Украинский международник: Никаких иллюзий – Путин пойдёт сразу на Киев

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Новости Украины

Президент РФ Путин в своём наступлении на Украину не собирается идти до Ужгорода, ему надо добраться до Киева, чтобы, в первую очередь, сменить украинское «демократическое» правительство.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня не нужны миллионные армии, потому что уровень технического оснащения со Второй мировой войной, когда воевали количеством, а не качеством, не уровнем боеспособности подразделений, сегодня, в XXI веке, уровень боеспособности подразделений вырос многократно. Поэтому не нужны многочисленные армии. И то, что Пентагон говорит, что достаточно 175 тысяч, во-первых, количество зависит от того, какую площадь вы хотите оккупировать», – рассуждал он.

«Путин не собирается идти на Чоп или Ужгород, его главная цель – это свержение демократического режима на Украине, демократического правительства. А где находятся демократические правительства и не только демократические? В столицах. Поэтому конечный результат – это сменить правительство на Украине, так как он сделал, ну, Лукашенко и до этого был, но поставить марионетку, привести марионетку», – бредил Перепелица.