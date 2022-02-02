Украинский международник: Никаких иллюзий – Путин пойдёт сразу на Киев

02.02.2022  20:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Путин в своём наступлении на Украину не собирается идти до Ужгорода, ему надо добраться до Киева, чтобы, в первую очередь, сменить украинское «демократическое» правительство.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Путин в своём наступлении на Украину не собирается идти до Ужгорода, ему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Сегодня не нужны миллионные армии, потому что уровень технического оснащения со Второй мировой войной, когда воевали количеством, а не качеством, не уровнем боеспособности подразделений, сегодня, в XXI веке, уровень боеспособности подразделений вырос многократно. Поэтому не нужны многочисленные армии. И то, что Пентагон говорит, что достаточно 175 тысяч, во-первых, количество зависит от того, какую площадь вы хотите оккупировать», – рассуждал он.

«Путин не собирается идти на Чоп или Ужгород, его главная цель – это свержение демократического режима на Украине, демократического правительства. А где находятся демократические правительства и не только демократические? В столицах.

Поэтому конечный результат – это сменить правительство на Украине, так как он сделал, ну, Лукашенко и до этого был, но поставить марионетку, привести марионетку», – бредил Перепелица.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть