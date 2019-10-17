Украинский МИД, Генпрокуратуру и посольство в Канаде посадили в лужу и выставили на деньги

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда о возмещении юристу Андрею Портнову почти 7 млн грн из госбюджета по его иску к ГПУ, МИД и посольству Украины в Канаде о защите чести и достоинства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале.

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Госказначейство, Минюст и МИД просили отменить решение Печерского суда. По их мнению, вина чиновников якобы не доказана, а ущерб, нанесенный Портнову, не аргументирован.

Суть дела заключается в том, что в 2014 году Генпрокуратура направила правительству Канады информацию о том, что Портнов якобы является подозреваемым в уголовном производстве. На основании этой информации против бывшего чиновника Канада ввела санкции.

Защита Портнова доказала в суде, что информация о подозрении Портнову не соответствует действительности, а украинское посольство в Канаде дезинформировало власти этой страны.

“Закон запрещает взыскивать ущерб непосредственно с чиновников и обязывает подавать такие иски к государственному казначейству, которое затем в порядке регресса взыскивает их с виновных. Ещё раз подчёркиваю, что несмотря на победу, я не буду взыскивать с бюджета ни одной гривны государственных средств.

Закон обязывает Казначейство взыскивать деньги с виновных фигурантов и мы будем ему в этом помогать”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов пообещал, что после взыскания с чиновников, в случае победы в суде, все средства будут публично направлены им на благотворительность.