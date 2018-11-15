Украинский МИД похвастался липовым “безвизом” в Таиланд

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Таиланд отменил визы и консульский сбор для граждан Украины с сегодняшнего дня, хотя планировал сделать это с 1 декабря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября (а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось) украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долл. за получение туристической визы по прибытию”, — отметил он.

Правда, украинский дипломат умолчал о том, что визовый сбор в Таиланд отменили не только для украинцев, но и для туристов из 21 стран. Кроме того, эта отмена носит временный характер и продлится с 1 декабря по 31 января 2019 года. И действует лишь при условии нахождения в стране сроком до 15 дней.