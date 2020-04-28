Украинский МИД запутался в геноцидах

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года министерство иностранных дел Украины разослало украинским дипломатическим ведомствам документ о непризнании геноцида армян.

Соответствующий документ на своей странице в «Facebook» опубликовал журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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В МИД заявили, что Украина не признает геноцид по ряду «объективных факторов»: Армения является союзником РФ и не поддерживает русофобскую политику Киева, в частности, не признала «голодомор» 1932-1933 гг. Также Украина слишком дорожит добрыми отношениями с Анкарой, которая данный геноцид не признаёт.

К тому же в документе утверждается, что произошедшее в 1915 году якобы не соответствует определению геноцида в конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», поскольку термин приобрел международно-правовое значение лишь в 1948 году.

Примечательно, что украинских дипломатов не смущает, что голод начала 1930-х годов под определение геноцида в таком случае также не подпадает.

«Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 г., но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов «геноцид армянского народа» или «геноцид армян», – говорится в документе.

Комментируя произошедшее, кандидат юридических наук Рустам Алоян подчеркнул, что таким образом Украина пытается подлизаться к Баку, чтобы покупать у Азербайджана нефть.

«Дело в том, что Республика Азербайджан стратегический партнер Украины. Как вы знаете Украина имеет крайне сложные отношения с Москвой и поэтому вопрос нефти, бензина и других нефтепродуктов очень актуально для Украины.

Украина делает всё, чтобы построить хорошие отношения с Баку. А с Арменией у Украины не такие хорошие отношения как с Азербайджаном», – сказал он в эфире телеканала «КРТ».