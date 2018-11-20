Украинский миллиардер: Наступает «остаточне прощавай»

20.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украинский миллиардер и совладелец водочного бренда «Хортица» Евгений Черняк язвительно прокомментировал итоги развития Украины спустя пять лет после начала Евромайдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Черняк в своем блоге привел главные заголовки новостей с Украины, пояснив, что это – «краткая сводка страны, которая стремительно теряет все признаки государства».

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«1. Министр Рева предложил обилетить заробитчан и брать налог с пересылаемых ими на Украину денег.

2. Блогер Карл Волох, вещающий на деньги, украденные у людей, защищая своих работодателей, выдвинул программную гипотезу, что воровать на Украине нужно и необходимо, и коррупция очень нужна его работодателям, чтобы защищать страну.

3. В Печерском суде Киева подозреваемый, надавав тумаков конвою, убежал из зала суда и уехал от преследователей на троллейбусе.

4. Евробляхеры в борьбе за свои деньги перекрыли трассу Киев-Одесса и все, кто ехал по ней, попали в многочасовую пробку.

5. Принято решение построить между Запорожьем и Днепром аэропорт. В этих городах есть аэропорты, время езды между ними около часа, и зачем нужен ещё один аэропорт посередине, никто не объяснил, но в Запорожье есть позорный недострой – мосты, которые соединяют левый и правый берег.

Они разрушаются, в городе огромные пробки, и почему не достроить эти мосты на сэкономленные от строительства третьего аэропорта деньги никто не понимает», – иронизирует миллиардер.

«…Немного уже подташнивает от очевидных достижений в этих аспектах, – поясняет он. – Ну и не раскачивайте лодку. Пышайтэся. А иначе вы – пятая колонна, внутренние враги и зрадныки. Все нормальные люди видят, что остаточнэ прощавай и шёлковый путь уже наступил. Как и стартап – нация!» – язвительно заключил Черняк.