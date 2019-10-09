09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Криминал, Политика, Сюжет дня, Украина, Экономика
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Украинский миллиардер обьявлен в розыск

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил о том, что подозреваемый в расхищении средств банка «Финансы и кредит» бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Прошло несколько дней как Жеваго был вызван для вручения подозрения. Жеваго не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно», — сообщил Труба.

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Труба указал, что теперь по процедуре в суде должно быть получено разрешение на возможное задержание Жеваго, а также подозреваемый должен быть объявлен в соответствующие розыски.

«Так вот, этот процесс начат и на данный момент продолжается. Мы обратились в суд. На данный момент он (Жеваго — Ред.) объявлен в розыск. И сейчас принимаются меры об объявлении его в дальнейшем в межгосударственный розыск», — отметил он.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на сумму 2,5 млрд грн.

 

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