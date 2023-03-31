Украинский миллионер: «Нашей победы не видно. Россия может воевать до бесконечности долго»

Украинские силовики, обещающие закончить уже в этом году, говорят неправду – Россия достаточно сильна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский мультимиллионер, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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«Я не согласен с оценками наших военных и разведчиков, которые говорят, что летом или осенью мы закончим войну. Мы все где-то смеемся в интернете над «рашкой», высмеиваем врага, но они до сих пор мощные. Человеческий ресурс у них есть, орудия какие-то есть, танки есть, снаряды есть.

Они истощаются, но этих танков, самолетов, вертолетов, снарядов, как я понимаю, у них еще много. Россия может воевать до бесконечности долго. Единственный вопрос – интенсивность боевых действий.

Для меня и для крупнейших западных фондов, с которыми я общаюсь, наиболее важный вопрос – каковы для нас критерии победы, свидетельствующие об окончании войны. Мы вышли на наши границы, например, в 1991 году? В Севастополе она для нас кончилась?», – сказал Мазепа в интервью «Европейской правде».