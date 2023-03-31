Украинский миллионер: «Нашей победы не видно. Россия может воевать до бесконечности долго»
Украинские силовики, обещающие закончить уже в этом году, говорят неправду – Россия достаточно сильна.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский мультимиллионер, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.
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«Я не согласен с оценками наших военных и разведчиков, которые говорят, что летом или осенью мы закончим войну. Мы все где-то смеемся в интернете над «рашкой», высмеиваем врага, но они до сих пор мощные. Человеческий ресурс у них есть, орудия какие-то есть, танки есть, снаряды есть.
Они истощаются, но этих танков, самолетов, вертолетов, снарядов, как я понимаю, у них еще много. Россия может воевать до бесконечности долго. Единственный вопрос – интенсивность боевых действий.
Для меня и для крупнейших западных фондов, с которыми я общаюсь, наиболее важный вопрос – каковы для нас критерии победы, свидетельствующие об окончании войны. Мы вышли на наши границы, например, в 1991 году? В Севастополе она для нас кончилась?», – сказал Мазепа в интервью «Европейской правде».
Он считает, что для Украины определяющими будут события, которые будут происходить в США уже в следующем году.
«В США в ноябре 2024-го выборы. В марте или весной будет праймериз, а будущий президент США должен прийти на выборы с историей мира. Рядовой американец не знает, где находится Украина, где Севастополь, где Бахмут. Он не понимает, где другие города к востоку от Донецка.
Администрация президента придет и скажет: «Мы установили мир, мы сохранили Украину, суверенную Украину, вот уже не стреляют. Вот подписанный договор. Но так получилось, что надо было пойти на какие-то компромиссы. Это будут «продавать» рядовому американцу», – считает миллионер.
При этом он признал, что Украина «совершенно зависима от военной и финансовой помощи демократического мира, возглавляемого Соединенными Штатами Америки».
«Это не секрет, что 60% нашего бюджета покрываются западными деньгами», – напомнил Мазепа.
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