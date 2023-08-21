Украинский миллионер: Залужному пора занять место Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение виноваты в развязывании войны на территории страны и должны уйти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Балашова, на смену Зеленскому должен прийти нынешний Главком ВСУ Валерий Залужный.

«Залужный, как мне кажется, из-за той популярности, которая на него обрушилась, а, знаете, судьба выбирает сама. Господь выбрал, помазал по каким-то причинам Залужного. Причина – война, значит все сосредоточено на генерале Залужном.

Кстати, выиграет он войну, проиграет, мы потеряем часть территории или приобретем часть территории не играет никакой роли. Он воевал. Он воевал, сохраняя жизни солдат, наступая, отступая – тут уже как получилось, нельзя предъявлять генералу претензии, что он проиграл войну. Всегда претензию, что проиграли войну, надо отправлять правящей элите», – считает миллионер.

«Администрация президента во главе с президентом, и всеми «слугами народа» несут ответственность за то состояние дел, до которого они довели наших сограждан. И за войну они должны ответить… Ответственность за войну, к которой не готовились, не собирались воевать, не заминировали дороги, не готовили армию, а армия как-то сама начала воевать.

Поэтому у нас сегодня единственный институт в стране, который вызывает доверие, – это армия, которая умудрилась за полтора года войны все-таки реформироваться. При помощи колоссальных влияний Запада. Мы фактически воюем на их оружии и одеты в их форму. И, раз уж так произошло, все сосредоточилось на Залужном, надо делать следующий этап – Залужный должен переходить в политические лидеры… Еще можно Зеленскому войти в историю не вечным чертом, который узурпировал власть именем войны, а человеком, который дал толчок и стал отцом-основателем новой Украины. То есть дать толчок новым людям. Потому что Зеленский должен не просто уходить, а он должен указать, кого он поддерживает, потому что его слово будет важным. Я считаю, что он не имеет права идти на следующий срок», – заявил Балашов.