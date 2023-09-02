Украинский миллионер: Зеленский – разжигающий войну брехун

Вадим Москаленко.  
02.09.2023 22:07
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врёт своим избирателям ради того, чтобы отправить побольше людей на войну против России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врёт своим избирателям ради того, чтобы отправить побольше людей...

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«У нас президент сидит, и продуцирует войну постоянно. Он не поступает, не обращается к нации, как отец. Он обращается к нации как брехун. Послушать последнее интервью – там враньё на вранье.

Они изначально всё время врут. И с начала войны это прекратилось в какой-то бесконечный марафон бесконечного вранья, начиная от «трёх недель». Сейчас они будут кричать про патриотизм и всё остальное, а потом, в октябре, они скажу: «Ну, да, мы вынуждены остановиться».

А когда им сразу говорят, что надо остановиться, заморозить войну, перейти в глухую оборону и во главу угла поставить не территорию, а человека, то тебя заклеймят», – возмутился Балашов.

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