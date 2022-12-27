Украинский министр энергетики «чувствует» новогодний обстрел

27.12.2022  12:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине на Новый год. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению чиновника, у украинской власти есть «ощущение» такой угрозы, но насколько она будет масштабной, спрогнозировать тяжело.

Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине на Новый год. Об этом...

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«Есть такое ощущение, что на самом деле, они не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему и соответственным образом они же привязываются к определенным датам. Я думаю, что Новый год – это одна из таких дат, в которую они будут пытаться максимально нанести урон энергосистеме. Но ситуация состоит в том, что сложно что-то планировать, что-то конкретно говорить сложно, учитывая, что мы не понимаем объем такого возможного будущего обстрела и объем урона, который он нанесет энергосистеме. Но мы очень надеемся тут на работу наших Вооруженных сил», – заявил Галущенко.

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