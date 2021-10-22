Украинский министр: Ежедневно теряем транзит из-за контракта Венгрии с РФ

Украинский министр: Ежедневно теряем транзит из-за контракта Венгрии с РФНовости Украины
Из-за подписания договора на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины, украинская ГТС потеряла прокачку порядка 20-ти миллионов кубометров газа в сутки.
Об этом во время правительственного часа в Верховной раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинский чиновник при этом обвинил Россию в «гибридной войне», однако признал, что юридически Киев не может предъявить претензии к Москве – она оплачивает все предусмотренные контрактом суммы.
Очевидно, самостийников беспокоит сама тенденция перевода транзитных потоков на альтернативные маршруты.
«После подписания соглашения «Газпрома» с венгерским оператором, объем фактического транзита через Украину упал с законтрактованных 109 миллионов кубов до 85-87 в сутки.
Но при этом нужно учитывать, что формула предусматривает, что, даже если идет уменьшение, все равно оплата происходит в соответствии к той сумме, которая есть в контракте.
Важно другое – это все элементы, все эти потоки, включая «Nord Stream-2», это все элементы абсолютно четко войны гибридной Российской Федерации против Украины.
Потому мы, безусловно, на всех фронтах и всех площадках, со всеми международными партнерами работаем вместе, чтобы нивелировать те риски и, соответственно, сделать невозможными любые риски для транспортной системы. Одним из направлений сейчас обсуждается возможность импорта из Словакии», – заявил Глущенко.
Спасибо!
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