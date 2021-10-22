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22.10.2021 12:07 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Венгрия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика
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Украинский министр: Ежедневно теряем транзит из-за контракта Венгрии с РФ

Новости УкраиныИз-за подписания договора на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины, украинская ГТС...

Из-за подписания договора на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины, украинская ГТС потеряла прокачку порядка 20-ти миллионов кубометров газа в сутки.

Об этом во время правительственного часа в Верховной раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский чиновник при этом обвинил Россию в «гибридной войне», однако признал, что юридически Киев не может предъявить претензии к Москве – она оплачивает все предусмотренные контрактом суммы.

Очевидно, самостийников беспокоит сама тенденция перевода транзитных потоков на альтернативные маршруты.

«После подписания соглашения «Газпрома» с венгерским оператором, объем фактического транзита через Украину упал с законтрактованных 109 миллионов кубов до 85-87 в сутки.

Но при этом нужно учитывать, что формула предусматривает, что, даже если идет уменьшение, все равно оплата происходит в соответствии к той сумме, которая есть в контракте.

Важно другое – это все элементы, все эти потоки, включая «Nord Stream-2», это все элементы абсолютно четко войны гибридной Российской Федерации против Украины.

Потому мы, безусловно, на всех фронтах и всех площадках, со всеми международными партнерами работаем вместе, чтобы нивелировать те риски и, соответственно, сделать невозможными любые риски для транспортной системы. Одним из направлений сейчас обсуждается возможность импорта из Словакии», – заявил Глущенко.

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