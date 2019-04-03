Украинский министр-идиот решил оригинальным способом прибавить голосов Зеленскому

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандально известный министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения между странами до возврата Крыма и восточных территорий в состав Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины», — заявил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, Российское федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

Ранее Омелян хвалился тем, что отремонтировал “дорогу к Бандере” и обещал построить в Украине гиперлуп.

Напомним, Петр Порошенко, идущий на выборы под лозунгами, аналогичными тому, который озвучил Омелян, проиграл выборы во всех областях Украины кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. В то же время, оседлавший запрос на мир и нормализацию отношений с РФ Владимир Зеленский занял первое место практически во всех областях, включая юго-восток страны.