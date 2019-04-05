Украинский министр-идиот считает, что поезда в Москву не нужны- в Европе можно заработать больше

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет.

С такими угрозами выступил одиозный министр инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана Владимир Омелян, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Это направление умирает само по себе. В прошлом году мы имели первый раз больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок железной дорогой ежегодно – 15-20% и этот тренд сохраняется … Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд”, – цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

Омелян уверяет, что все больше украинцев якобы понимабт, что “в ЕС можно зарабатывать гораздо больше, работая при этом в гораздо более комфортных условиях, чем в РФ”.