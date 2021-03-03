Украинский министр: «Крепчать и быть готовыми к развалу России»

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине стоит надеяться лишь на то, что мировой баланс сил будет складываться в её пользу, так как это единственный предохранитель от «прямой агрессии» со стороны России.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сойдёт снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению, и надо быть к этому готовыми. Ситуация, что мы закрылись и ничего не будем делать, ждать, пока режим Путина упадёт – такой ситуации не будет, нам нужно будет за себя стоять. В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери у них будут сокрушительные, у нас тоже. Это будет катастрофа для нас, но это будет катастрофа и для него (Путина – ред.)

Всё-таки я исхожу из того, что мировой баланс сил складывается в нашу пользу с тем, чтобы мы не имели такой прямой агрессии. А стратегия наша очень проста: надо быть самим сильным шаг за шагом, и всё», – сказал украинский министр.

«Мы увидели по событиям в Белоруссии, по каким-то событиям в России, что колосс-то на глиняных ногах, и это вопрос только времени. Я с друзьями шучу: слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы, вдруг они там обвалились, развалились, а мы не готовы. Надо быть готовым», – призвал Аваков.