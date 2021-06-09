Украинский министр Кулеба приехал в Германию – требует остановить «Северный поток-2»

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию, в рамках которого провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекером, а также госсекретарем немецкого Минэнерго Андреасом Файхтом. Темой беседы стали угрозы для Киева от запуска «Северного потока-2».

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по «Северному потоку–2» и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной», – заверил Кулеба.

По мнению украинского политолога Владимира Воли, министр Кулеба просто не в состоянии придумать что-то более содержательное в отношении «Северного потока-2» кроме очередных поездок и попыток помешать его строительству.

«У Кулебы работа такая – вести переговоры по «Северному потоку-2», других идей у него, видимо, нет. Удивительно, что это продолжается даже после того, как Блинкин сказал, что санкции против «Северного потока-2» бессмысленны. Кулеба, вместо того чтобы продвигать украинский вариант соглашения о недопущении использования «Северного потока-2» во вред Украине после его запуска, всё продолжает ездить и бороться с его достройкой. Я не знаю, что это – его инерционность или неспособность как-либо осмыслить будущее. Я не могу понять мотивы Кулебы, почему он до сих пор борется с тем, что уже никто под сомнение не ставит. Для меня все эти переговоры – это нечто странное. Не удивительно, что идут эти переговоры тяжело, поскольку в Германии уже тоже не видят никакого смысла в попытках остановить «Северный поток-2» после того, как на его достройку согласились США», – сказал политолог.