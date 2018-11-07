Украинский министр не исключает, что в Раде появятся депутаты от ЛДНР

07.11.2018, Киев, Максим Карпенко

ДНР и ЛНР могут быть представлены в Верховной раде – несколько людей могут влиться в список той или иной фракции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, под республики Донбасса не нужно переделывать Конституцию – достаточно, чтобы их представители зашли в Раду. Он также отметил, что нынешние руководители ЛНР и ДНР не такие «плохие», как погибший Александр Захарченко и ушедший в отставку Игорь Плотницкий.

«Вот, у нас есть Меджлис крымско-татарского народа. Меджлис представлен в Верховной раде? Но никакого упоминания об этом в Конституции нет. Просто фракция берет себе представителя. Фракция «Народного фронта», фракция «Блока Петра Порошенко». И Меджлис оказывается представленным в Верховной раде», – заявил Черныш и подчеркнул, что «донецких» должны взять к себе представители «пророссисйких» партий.

«Например, пророссийские политики, которые по задумке должны прийти к власти. Это не обязательно будет тот самый человек. Сейчас смотрите – Захарченко исчез, имеется в виду из жизни, Плотницкий исчез в России, а им на смену приходят люди, которые по задумке не должны быть такими негативными персонажами. Должны быть такие нейтральные. Ну, МММ – это же не так уж и плохо. И они должны говорить с иностранцами, это тоже вопрос легитимизации. Ну что вы к нему имеете, он же не стрелял в украинских военных. Нет, не стрелял». – сказал министр.

Его тезисы развил телеведущий Матвей Ганапольский, предложивший обмануть Донбасс, дав ему представительство в Раде, а тем временем ввести своих силовиков в республики и закрыть границу с Россией.

«Если бы я был большим паном, я бы сказал – ага, вы хотите нас перехитрить, а я перехитрю вас. Как бы я это сделал гипотетически. Я говорю – вы делаете выборы? Прекрасно. Значит, кто там – Иванов, Петров – не имеет значения. Вы сделали выборы, ну и давайте следующий шаг, нужно же миротворцев туда запускать. Например, вы хотите зайти в Верховную раду – заходите в Верховную раду, говорю я. Вы заходите в Верховную раду, а что это у вас за территория? Должны туда зайти миротворцы или, если вы уже тут в Верховной раде, то нужно как-то границу перекрыть, потому что не может быть открыта граница в соседнюю страну, если вы уже в Верховной раде.

Конечно, я не сторонник, чтобы они туда зашли, но так или иначе, чтобы они там не придумывали – перекрыть границу с Российской Федерацией под международным контролем или украинским. Украина, если они заходят в парламент, то туда должна зайти Украина, ее законы и, самое главное, перекрыть границу. А перекрыть границу – им конец, понимаете?», – заявил Ганапольский.