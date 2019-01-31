Украинский министр отметился новой русофобской выходкой

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в день 40-летия подарили торт, украшенный руинами Кремля. Пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в соцсети похвасталась подарком шефу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она отметила, что Омелян с запонками в цветах флага гитлеровских коллаборационистов из УПА собственноручно разрезал торт, на котором одна из башен была завалена, разрушена часть кремлевской стены, где в виде транспаранта сделана надпись «Слава Украине».

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«Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни. Слава Украине!», – сообщила Томко.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя «подарок», намекнул, что праздновать 40-летие – дурной знак и напомнил, где была отлита звезда, копию которой съел министр.

«Министр транспорта Омелян с удовольствием принял и съел подарок на свое 40-летие: торт «Развалины Кремля». Не, на Украине никакой русофобии нет, знамо дело. Бедолага даже не знает, что отмечать свое 40-летие – не к добру. Особенно если съесть кремлевскую звезду, она ведь в Донбассе сделана», – написал Корнилов.