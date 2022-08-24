Украинский министр показал «мощный рой БПЛА», купленных на донаты украинцев

24.08.2022  09:58 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Беспилотники, Дзен, Интернет, Связь, Украина
Новости Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как выглядят все 472 дрона, которые купили за донаты украинцев.

Об этом сообщает Telegram министра.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как выглядят все 472 дрона, которые купили...

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«472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как выглядят они все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, купленный за ваши донаты», – сказал Федоров.

По словам министра, часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.

Также украинское Минцифры обьявило, что Украина получила уже 20 тысяч терминалов Starlink для интернет-связи в условиях военных действий.

«При поддержке польского правительства, это 100% их помощь, мы получили новую партию Starlink – 5 тысяч для нужд, которые есть в нашей стране. То есть уже около 20 тыс. Starlink будут в Украине с получением этой партии», – написал Федоров.

По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои со светом, интернетом.

26 июля Михаил Федоров сообщал, что в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink. В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

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