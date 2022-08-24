Украинский министр показал «мощный рой БПЛА», купленных на донаты украинцев

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Новости Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как выглядят все 472 дрона, которые купили за донаты украинцев.

Об этом сообщает Telegram министра.

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«472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как выглядят они все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, купленный за ваши донаты», – сказал Федоров.

По словам министра, часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.

Также украинское Минцифры обьявило, что Украина получила уже 20 тысяч терминалов Starlink для интернет-связи в условиях военных действий.

«При поддержке польского правительства, это 100% их помощь, мы получили новую партию Starlink – 5 тысяч для нужд, которые есть в нашей стране. То есть уже около 20 тыс. Starlink будут в Украине с получением этой партии», – написал Федоров.

По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои со светом, интернетом.

26 июля Михаил Федоров сообщал, что в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink. В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.