Украинский министр похвастался, что Украина стала для Запада испытательным полигоном

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Страны Запада на примере Украины изучают методы войны, вооружение и работу спецслужб России

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр по делам «оккупированных территорий» Вадим Черныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы переживаем, а опытом пользуются другие страны. В этом и роль, и взнос Украины в общеевропейскую безопасность. Я бы сказал, что на нашем опыте учатся все. Все приезжают на тренировки военные, все говорят: «Ой, а мы столькому научились у ваших военных». Приезжают к спецслужбам – то же самое, приезжают к гражданским – то же самое”, – сказал Черныш.

“Приезжают даже с населением пообщаться, как в кризисной ситуации, без воды, без электроэнергии, в заминированных районах жить, – утверждает министр. – Что, такой опыт есть в Западной Европе? Нет. Поэтому на нас учатся все, начиная со стран Балтии, Польши, и западноевропейских стран также. Поэтому даже общество европейских стран недооценивает”, – отметил министр.

“Смотрите – наши системы вооружения, которые Украина изготавливает, которые мы считали устаревшими, сейчас в разных странах тестируют, потому что знают, что россияне пользуются подобными видами. Во всех измерениях на Украине зарабатывают, чтобы посмотреть, как Россия ведет современные конфликты в военной и не военной сферах. Потому мне кажется, что наш взнос в общеевропейскую и даже в общемировую безопасность, он недооценен нашими партнерами», – заявил Черныш.