Украинский министр получил производственную травму прямо за рабочим столом

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет порезался бумагой, когда обсуждал перевод одного из правительственных проектов в электронную форму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

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“Вчера забавное произошло. Изучаем с коллегами очередной бизнес-процесс. Обсуждаем, как его упростить и перевести в электронную форму. На столе лежит стопка бумажных документов, от которых пытаемся избавиться. Я беру её – и режу о нее палец. Бумага не сдается! Бумага наносит ответный удар!” – написал Дубилет.

Пользователи оставили комментарии к этому посту: “в шредер его, чтобы каждая бумажка знала свое место”, “палите ее”, “теперь это личное”, “пригласить ее и пообщаться с дыроколом за такую самодеятельность”, “производственная травма”.

Ранее Дубилет запретил закупать в правительство блокноты с золотым тиснением.