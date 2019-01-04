//exit;
04.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинский министр призвал «дать России по носу и гнать назад в берлогу»

Пока «западные партнёры Украины» не дадут по носу России и не погонят русских «назад в их берлогу», морская экспансия РФ не остановится.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Решение проблемы – обеспечение свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Иначе не будет, об этом мы говорим и с Вашингтоном, и с Брюсселем. Дело не только в Азовском море и в этой блокаде.

Сегодня Россия пробует это делать в Азове, завтра это будет Чёрное море, послезавтра – Балтика. Пока их не остановят, пока им не дадут хорошо по носу и не погонят назад в их берлогу, ничего не изменится», – заявил Омелян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской
«Добро пожаловать в ад» – в Киеве поздравили украинцев с Новым годом
«Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных» – Червоненко
Экс-спикер Рады соблазняет украинцев «правильным» евровыбором
Лишать людей права голоса нельзя, но если надо, то можно – экс-комбат «Айдара»
«Гиперлуп Омеляна» стал синонимом «украинского ужаса и дебилизма»
В Киеве плачут о заблокированных украинских портах в Азовском море
ЦИК Украины уличили в нарушении Конституции
Экс-соратник Ющенко назвал декоммунизаторов «дебилами» и «стукачами»
Поляки хотят, чтобы вопросом Украины вместо «нормандской четверки» занималась ООН
Власть боится правды о «небесной сотне» и думает, что она навсегда – экс-соратник Ющенко
В Киеве обвиняют Москву в намерении захватить Белоруссию
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть