Украинский министр призвал «дать России по носу и гнать назад в берлогу»

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока «западные партнёры Украины» не дадут по носу России и не погонят русских «назад в их берлогу», морская экспансия РФ не остановится.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение проблемы – обеспечение свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Иначе не будет, об этом мы говорим и с Вашингтоном, и с Брюсселем. Дело не только в Азовском море и в этой блокаде.

Сегодня Россия пробует это делать в Азове, завтра это будет Чёрное море, послезавтра – Балтика. Пока их не остановят, пока им не дадут хорошо по носу и не погонят назад в их берлогу, ничего не изменится», – заявил Омелян.