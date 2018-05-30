30.05.2018
  2 869 просмотров
Политика, Пропаганда, Украина

Украинский министр призвал уничтожить “варварскую Москву”


Министр транспорта Украины Владимир Омелян призвал «сжечь Москву». Только так, по его мнению можно изменить российскую политику.

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Омелян углубился в историю и стал перечислять «жертв» советского режима, после чего и пришел к такому умозаключению.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Цель империи варваров – разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. «Случайные» смерти и банальные пули убийц. Судоплатовы, Сташинский и др, фамилии которых становятся известны только из-за измены московских же аксакалов.

В борьбе, страшной ценой, мы боремся собственную свободу. Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится жать потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь. Война не останавливается ни на мгновение, какие бы фата-моргана не стояли перед глазами», – заявил Омелян.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Омелян заявлял, что Украина закончит войну только тогда, когда сгорит Москва.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть