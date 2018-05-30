30.05.2018

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Украинский министр призвал уничтожить “варварскую Москву”

Министр транспорта Украины Владимир Омелян призвал «сжечь Москву». Только так, по его мнению можно изменить российскую политику.

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Омелян углубился в историю и стал перечислять «жертв» советского режима, после чего и пришел к такому умозаключению.

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«Цель империи варваров – разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. «Случайные» смерти и банальные пули убийц. Судоплатовы, Сташинский и др, фамилии которых становятся известны только из-за измены московских же аксакалов.

В борьбе, страшной ценой, мы боремся собственную свободу. Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится жать потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь. Война не останавливается ни на мгновение, какие бы фата-моргана не стояли перед глазами», – заявил Омелян.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Омелян заявлял, что Украина закончит войну только тогда, когда сгорит Москва.