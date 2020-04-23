Украинский министр здравоохранения сорвался на брифинге по коронавирусу

23.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, посвященном распространению коронавируса, не сдержался и раньше срока озвучил «заготовку» с претензиями в адрес Православной Церкви.

Об инциденте рассказал киевский историк Александр Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это министр здравоохранения Украины Степанов. Сегодня на очередном утреннем брифинге он заявил, что увеличение числа заразившихся коронавирусом связано с нарушением карантина на Пасху.

А ничего, что от момента заражения до первых проявлений симптомов должно пройти от 5 до 20 дней? То есть – если заражение произошло на Пасху, то первые такие случаи выявятся только сегодня. На брифинге же оперировали числами, собранными за вчерашний день.

Похоже, что министр просто не мог дождаться времени, когда Православную Церковь можно обвинить в распространении коронавируса на пасхальных богослужениях..

Таки не утерпел! «Нашёл виновных» раньше времени. Чем и подтвердил (впрочем, не в первый раз), что является чудаком на букву «м», – отмечает Каревин в своем блоге.