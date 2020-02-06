Украинский минкульт намерен соблазнить Крым и Донбасс «незалежным» футболом

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Поскольку созданный в 2016 году украинский пропагандистский телеканал для Донбасса никто не смотрел, Министерство культуры, молодежи и спорта создаст новый телеканал и изменит формат подачи контента.

Об этом в эфире 24 телеканала заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вещатель, который у нас существовал, с 2016 года по сегодняшний день потратил 620 миллионов. Это 150 миллионов в год. Я спросил у руководителей канала – какая у них аудитория. На него не было ответа.

Странно, когда на простой вопрос нет ответа. Мы начали искать информацию и нашли, что этот канал человек смотрит в среднем 6,5 минут в месяц. По нашим оценкам, аудитория этого канала измеряется десятками тысяч. То есть, в сравнении с расходами на канал, это очень мало», – посчитал министр.

Бородянский заявил, что для министерства очень важно вещание на Донбасс и на Крым. Министерство нашло способ вещания, который, по его расчетам, должен покрыть 80% Донбасса и Крыма, и договорилось с украинскими медиагруппами о предоставлении контента.

По мысли чиновника, аудиторию в Крыму и Донбассе нужно привлечь к пропагандистскому каналу трансляцией футбольных матчей.

«Будет футбол на этом канале. Все матчи. Медиагруппа «Украина» передаст трансляцию этому каналу всех футбольных матчей, в том числе «Шахтера». Это будем мощный канал», – заявил министр. Его запуск запланирован на 1 марта, название пока не придумали, с ведущими не определились.

«Важная история еще с крымсоктатарским каналом. Была критика. Мы активно сотрудничаем с Меджлисом, чтобы работа канала ATR была прозрачной. В этом году финансирование этого канала увеличено. Мы также работаем с Украинским культурным фондом для создания программ для развития крымскотатарской культуры, крымскотатарского языка», – добавил министр.