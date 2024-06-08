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Интересные проблемы у Украины. Тамошний Минздрав официально попросил у производителей хлеба добавлять в него меньше соли. Ведомство считает, что хлеб в Незалежной слишком соленый. И это – не шутка.

В среднем украинец ежедневно потребляет от 2,5 до 4,25 г соли с хлебом, а это половина и более суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в сообщении на сайте незалежного Минздрава.

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Уменьшение потребления соли, считают в ведомстве, помогло бы предотвратить распространение неинфекционных заболеваний, которые ежегодно вызывают около 80% преждевременных смертей на Украине.

Обо всем этом этом шла речь на совещании в Минздраве Украины с представителями Всемирной организации здравоохранения, Центра общественного здоровья, Госпродпотребслужбы и Всеукраинской ассоциации пекарей.

По данным Госслужбы статистики каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержание соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 г до 1,7 г на 100 г. Это означает, что один кусок хлеба (30-40 г) может содержать до 0,68 г соли. Хотя иногда встречаются и такие виды хлеба, где содержание соли равно 0,56 г или значительно превышает 1,7 г на 100 г.

«Количество натрия, потребляемого в основном в виде пищевой соли, влияет на общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение количества соли в хлебе – важный аспект национальных стратегий снижения такой заболеваемости. У Украины уже два года есть определенные ограничения, введенные в рамках реформы школьного питания. Для хлеба, который едят в учебных заведениях и других, где находятся дети, содержание соли не должно превышать 0,45 г на 100 г готового продукта. Однако важно, чтобы дети и ответственные за них взрослые имели возможность здорово питаться не только в школе, но и дома, ведь это пойдет на пользу всем, и вместе с другими мероприятиями сделает украинцев здоровее», – рассказал собравшимся министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко предлагает производителям хлеба уменьшить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 грамма на 100 граммов.

«Это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу (так делали, например, в Финляндии)», – указывают в министерстве.

Также чиновники рекомендуют пекарям повышать вкусовые качества выпечки другим способом, например, травами, специями или ферментированными продуктами, что может помочь компенсировать уменьшение соли.

Как видим, известная проблема бедных и воюющих стран, которые «последний хрен без соли доедают» Украине не грозит. Тут бы как-то отучить меньше солить.