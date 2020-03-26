Украинский минздрав запаниковал: Число жертв грозит стать катастрофическим

26.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине стремительно разрастается эпидемия коронавируса COVID-19, которую не удается остановить.

Об этом заявил министр здравоохраннеия Украины Илья Емец, слова которого приводятся на странице министерства в Фейсбук.

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«Мы фиксируем очага вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти», – отмечает Емец.

Он признает, что Европа и Украина не смогли не пустить вирус к себе и призывает к «локализации катастрофы».

«Это удалось сделать Китая. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе», – призывает министр.

Правда, он сразу же уточняет, что медицинская система Украины не готова к наступлению вируса.

«Многие годы украинскую медицину разрушали и разрушили почти до основания. Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно», – полагает глава минздрава.

Также он жалуется на неназванных людей, которые «намеренно создают препятствия в работе министерства».

«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», – говорит Емец.