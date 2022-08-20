«Украинский мир» в головах 10% наших граждан – ни на что не влияет» – Арестович

Вадим Москаленко )

XXI век ознаменовался открытым противостоянием четырех сверхмощных моделей мироздания – Русской, Американской, Арабо-мусульманской и Китайской – и Украина в этой шахматной партии – невзрачная пешка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко рассуждали украинский философ Сергей Дацюк и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе дискуссии Сергей Дацюк склонялся к тому, что будущее человечества – это всё же многополярная вселенная.

«Когда говорим «изменение мира», «глобальный сдвиг»… Первый вопрос – что такое «изменение мира»? Второй вопрос, связанный с этим, – будут ли изменения этого мира одного, или больше никогда не будет одного мира, а будет несколько, предъявляющих свою экзистенцию?

Мы уже вышли на то, что Россия претендует на то, чтобы был Русский мир, Америка предлагает (собственную вселенную – ред.), Китай строит «один пояс – один путь». Не говорю уже о мировом Халифате. Мы, как минимум, имеем четыре мира, и нет между ними желания все сводить к одному.

Можно подвергнуть (сомнению – ред.) необходимость существования одного мира и одной экзистенции, признать, что миров теперь будет много, у каждого будет своя экзистенция, между мирами будут межмерные странники…

Мы пока не можем приспособиться к мысли, что миров может быть много», – размышлял Дацюк.