«Украинский мир» в головах 10% наших граждан – ни на что не влияет» – Арестович

20.08.2022  13:37 (Мск), Киев
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Вадим Москаленко )

XXI век ознаменовался открытым противостоянием четырех сверхмощных моделей мироздания – Русской, Американской, Арабо-мусульманской и Китайской – и Украина в этой шахматной партии – невзрачная пешка.


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Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко рассуждали украинский философ Сергей Дацюк и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе дискуссии Сергей Дацюк склонялся к тому, что будущее человечества – это всё же многополярная вселенная.

«Когда говорим «изменение мира», «глобальный сдвиг»… Первый вопрос – что такое «изменение мира»? Второй вопрос, связанный с этим, – будут ли изменения этого мира одного, или больше никогда не будет одного мира, а будет несколько, предъявляющих свою экзистенцию?

Мы уже вышли на то, что Россия претендует на то, чтобы был Русский мир, Америка предлагает (собственную вселенную – ред.), Китай строит «один пояс – один путь». Не говорю уже о мировом Халифате. Мы, как минимум, имеем четыре мира, и нет между ними желания все сводить к одному.

Можно подвергнуть (сомнению – ред.) необходимость существования одного мира и одной экзистенции, признать, что миров теперь будет много, у каждого будет своя экзистенция, между мирами будут межмерные странники…

Мы пока не можем приспособиться к мысли, что миров может быть много», – размышлял Дацюк.

В свою очередь, Алексей Арестович с видимым огорчением констатировал, что в числе выделенных лидеров на международной геополитической арене, украинству места нет и не было.

«Роль Украины?.. Нужно отталкиваться от вопроса, что же может изменить Украина в этом мире. (Украинский мир – ред.) есть в головах 10% украинцев. От силы. И то, что он собой представляет? Не думаю, что украинский мир играет большую роль в современной истории», – отметил сотрудник Зе-офиса.

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