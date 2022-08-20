«Украинский мир» в головах 10% наших граждан – ни на что не влияет» – Арестович
Вадим Москаленко )
XXI век ознаменовался открытым противостоянием четырех сверхмощных моделей мироздания – Русской, Американской, Арабо-мусульманской и Китайской – и Украина в этой шахматной партии – невзрачная пешка.
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Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко рассуждали украинский философ Сергей Дацюк и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В ходе дискуссии Сергей Дацюк склонялся к тому, что будущее человечества – это всё же многополярная вселенная.
«Когда говорим «изменение мира», «глобальный сдвиг»… Первый вопрос – что такое «изменение мира»? Второй вопрос, связанный с этим, – будут ли изменения этого мира одного, или больше никогда не будет одного мира, а будет несколько, предъявляющих свою экзистенцию?
Мы уже вышли на то, что Россия претендует на то, чтобы был Русский мир, Америка предлагает (собственную вселенную – ред.), Китай строит «один пояс – один путь». Не говорю уже о мировом Халифате. Мы, как минимум, имеем четыре мира, и нет между ними желания все сводить к одному.
Можно подвергнуть (сомнению – ред.) необходимость существования одного мира и одной экзистенции, признать, что миров теперь будет много, у каждого будет своя экзистенция, между мирами будут межмерные странники…
Мы пока не можем приспособиться к мысли, что миров может быть много», – размышлял Дацюк.
В свою очередь, Алексей Арестович с видимым огорчением констатировал, что в числе выделенных лидеров на международной геополитической арене, украинству места нет и не было.
«Роль Украины?.. Нужно отталкиваться от вопроса, что же может изменить Украина в этом мире. (Украинский мир – ред.) есть в головах 10% украинцев. От силы. И то, что он собой представляет? Не думаю, что украинский мир играет большую роль в современной истории», – отметил сотрудник Зе-офиса.
Спасибо!
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