Украинский мир: Водитель-убийца Коля Харьковский – последователь Вовы «Криворожского»

29.10.2021 12:58 (Мск), Харьков, Тимур Комаров

Новости Украины

О страшных ДТП в Харькове мы слышим всё чаще. А на этой неделе ужасные трагедии происходили два дня подряд. Их виновники в обоих случаях сидели за рулем автомобилей Инфинити.

Наибольший резонанс имело столкновение, произошедшее 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Подросток, не имевший прав на вождение машины, вылетел на перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet: погиб находившийся в нем 58-летний водитель. Пострадали также трое пассажиров, находившихся в Инфинити, помимо водителя-мажора.

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Шестнадцатилетний Коля Харьковской, устроивший это смертельное ДТП, — показательный продукт жизнедеятельности «украинского мира».

Дело не только в деградации правоохранительных органов или в безнаказанности упоротых полупокеров и недоразвитых полумажоров, отмазываемых «правосеков» и нардепов. Дело в той питательной среде, из которой произрастают такие Коли Харьковские. Эта среда щедро унавожена пропагандонскими испражнениями целого легиона зловонных андреев цаплиенко, богданов буткевичей, романов скрипиных, наташ влащенко, юриев бутусовых, сереж лещенко, денисов казанских и прочей погани, процветающей на украинских телеканалах и в украинских СМИ.

Нет, конечно, вся эта пропаганда едва ли коснулась слабых мозгов малолетнего дегенерата. Но послушаем, как на пресловутом видео, снятом в автомобиле, Коля Харьковский радостно кричит, едва не сбив женщину на пешеходном переходе: «Я чуть ее не зах..рил! Мы ехали 160! Нет, 200!» Реакция его спутницы — глупое одобрительное хихиканье…

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Ничего не напоминает? Реакцию украинской публики на то, как доблестное воинство обстреливает «сепаров» наблюдали? Отзывы ЛОМов об авиационном ударе по Луганску 2 июня 2014 года помните? Или бурные аплодисменты скотообразных в студии Савика Шустера 2 мая 2014 года, когда им в прямом эфире показывали разгром лагеря «куликовцев» и пожар в одесском Дома профсоюзов?

Коля Харьковский — плоть от плоти того «дивного нового мира» по-украински, который утвердился после государственного переворота 2014 года. Символично, что этот отморозок был зачат во времена первого украинского майдана. В пьяном угаре двух «цветных революций» сначала успешно расшатывались конституционные нормы, а потом и вовсе девальвировались право, закон, мораль.

За двое суток всплыло немало подробностей из никчемной жизни Николая Харьковского. Поначалу о нем говорилось как о сыне мясного олигарха… Но уже день спустя выяснилось, что он сын рыночного мясника, разъезжавший на автомобиле матери, которая проживает за границей.

Сразу же появилось видео, где малолетнего ублюдка Колю Харьковского, беспрепятственно пользующегося родительским автомобилем, останавливает полицейский. Мажор хамит менту: «Можете развернуться и идти на х..». Судя по конечному результату, полицейский получил свою купюру, взял под козырек, развернулся и исполнил приказание. Вместо того, что должен был сделать правоохранитель со злостным нарушителем (к тому же не имеющим прав на вождение автомобиля).

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Руки таким малолетним ублюдкам, как Коля Харьковский, развязал своей карикатурной «реформой полиции» великовозрастный ублюдок Арсен Аваков. И дело вовсе не в том, что ГАИ заменили патрульной полицией. А дело в том, что при Авакове милиция и затем полиция совсем перестали быть правоохранителями.

Можно вспомнить, как в апреле 2020 года рядом со зданием управления уголовного розыска Харьковской области некие активисты безнаказанно избили двух полковников полиции. Еще тогда министра внутренних дел надо было ссаными тряпками гнать в отставку. Или еще раньше. Например, когда аваковские выкормыши из «Азова» грабили инкассаторов, а потом выводились из-под уголовной ответственности. Или когда «азовец» Величко (Чили) запилил видеоролик, как он унижает нацгвардейца, срывая с него шлем и предлагая подраться.

В этих условиях среднестатистический Коля Харьковский был предоставлен сам себе и имел все возможности для «развития». Сейчас выясняется, что в сентябре его останавливал экипаж полиции, составлялись протоколы. И? Почему машина, которую вел упоротый подросток без документов, не отправилась на штрафстоянку, а сам горе-водитель остался за рулем?!

Сам Коля Харьковский кичился своими дорожными «подвигами», угрожая кому-то в переписке: «…, девочка не лялякай много, а то много знакомых в больницах. Жизнь только себе испортишь. Я таких, как ты, на машине проезжал не один раз. Спокойно гуляю».

При этом у подростка уже был условный срок. Два года назад Коля Харьковский оскорбил свою знакомую. А когда с ним решили поговорить в супермаркете ее мать и брат, 14-летний отморозок стал стрелять в них из пневматического пистолета…

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Выложено в сети и видео, где Коля Харьковский дарит на день рождения другу пистолет, произнося матерное поздравление.

Судя по всему, на этот раз отморозок присядет основательно. 28 октября в Киевском районном суде Харькова ему избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток. Ему светит до восьми лет тюремного заключения. Кроме того, открыто еще и уголовное дело – за ложное сообщение о совершении преступления по статье 383 УК. Выяснилось, что, находясь в неотложке после ДТП, Николай Харьковский из туалета позвонил в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля.

Но почему, собственно, сограждане так удивлены дорожным беспределом в Харькове? Почему забывается смертельное ДТП во Львове, произошедшее в 2017 году по вине местного бизнесмена Петра Дыминского, владельца футбольного клуба «Карпаты»? Вместо него в суде отдувался охранник. И главному виновнику украинская власть и «принципиальный» алкоГенпрокурор Луценко дали уйти за кордон…

Или совсем недавнее скандальное ДТП под Киевом, с участием нардепа из «Слуги народа» Александр Трухина. Это пьяное быдло из окружения Зеленского втупую и нагло отмазали, вывели из-под ответственности. Показательно, что Трухин возвращался с важного мероприятия по поднятию самого высокого в Полтавской области украинского флага. После такого торжества — кощунственно требовать от зеленого быдла соблюдения правил дорожного движения…

Почему мы шокированы упоротостью Коли Харьковского? У нас такому же недоразвитому подростку Вове «Криворожскому» дали порулить взрослой государственной машиной. А не задумывались над тем, сколько людей уже угроблено этим «водителем»?

Коля Харьковский пытается уйти в «несознанку» по наущению взрослых — видимо, родителя-мясника и адвоката (всё же психушка выглядит предпочтительней, чем тюрьма). А криворожское недоразумение, которое рулит страной, не менее отвратительно кривляется и изображает провалы памяти.

Оно обещало «прекратить стрелять» в Донбассе, стать приговором для Порошенко, вернуть закон в страну? Забудьте. Вова «Криворожский» давно уже ответил своим 73 процентам избирателей словами Коли Харьковского: «Можете развернуться и идти на х..».