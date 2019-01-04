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04.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский «Молот» продолжает утилизировать ВСУшников

Миномёт «Молот» производства украинского ВПК в очередной раз взорвался во время выстрела, убив двоих и ранив ещё двоих украинских военнослужащих.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что несмотря на формальный запрет на использование 120-мм минометов «Молот» в связи с неоднократными случаями их разрывов, в украинских вооруженных формированиях по-прежнему отмечаются попытки их применения.

«В районе населённого пункта Пески в первые дни «рождественского» перемирия военнослужащие 57-й мотопехотной бригады, находившиеся под воздействием изрядной дозы некачественного алкоголя, решили пострелять по населенному пункту Веселое. По уже устоявшейся традиции, миномет «Молот» разорвался, унеся жизни 2-х украинских солдат 57-й бригады, еще 2-е получили ранения», – сообщил Эдуард Басурин.

Таким образом, благодаря «стараниям» украинского военно-промышленного комплекса и низкому уровню подготовки украинских военных, в очередной раз удалось избежать жертв среди мирных жителей и разрушений объектов гражданской инфраструктуры Республики.

«Командование украинских оккупационных сил, естественно, умалчивает о произошедшем. Потери подчиненных боевиков украинская сторона равномерно распределяет в своих сводках о потерях, понесенных якобы в результате боевых действий, от огня с позиций НМ ДНР», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства Республики.

 

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