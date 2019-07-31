Украинский моряк вернулся на родину спустя три года плена в Ливии

31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

31 июля на Украину вернулся моряк, которого около трех лет удерживали в Ливии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в Twitter госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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“Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков”, – написал он.