Украинский москитный флот готовят к последнему бою с крейсером «Москва»

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В украинских силовых ведомствах царит бардак – всего скорее, захват российского танкера не был согласован с военными, несмотря на то, что инцидент может иметь непредсказуемые последствия для Украины, которые обеспечит Черноморский флот РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же не знаем, как отреагирует противоположная сторона. Хорошо, что она так отреагировала, заявлениями министерства иностранных дел. А если бы она пошла на силовой захват и начала отбивать судно, как она это обычно делает? Для этого необходимо военно-морское прикрытие, военно-воздушное прикрытие, сухопутное прикрытие. Это должен Генеральный штаб планировать. Я уверен, что начальника Генштаба даже в известность не поставили и не спросили его мнение, я уверен, что начальник Генштаба сказал бы: «Нет, этого делать нельзя».

Следующий вопрос – как отреагировать, если Российская Федерация выведет свой крейсер «Москва» и перегородит вход в Измаил и Одессу, полностью заблокирует наши порты? Мы что, со своим «Гетманом Сагайдачным» будем и москитным флотом возле него прыгать?» – заявил Стариков.

Замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак не разделил опасений эксперта.

«Когда моряков опросили и оказалось, что они не принимали участия, их тут же отправили в Россию. Хотя с точки зрения справедливости их надо было задержать, посадить в СИЗО и попробовать обменять их на наших людей», – заявил Грымчак в эфире телеканала «Прямой».