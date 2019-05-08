Украинский муфтий оскорбил всех российских мусульман

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия как империя всегда была нетерпима к мусульманам, и сегодня в «оккупированном» Крыму Москва не изменяет своей позиции.

Об этом в ходе круглого стола заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма шейх Саид Исмагилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия всегда боролась с исламом и мусульманами. Ислам является нетерпимой религией в России, мусульманские народы рассматривались Москвой как враги и поэтому неудивительно, что имперская идеология, построеная именно на православии, нетерпимо относилась к мусульманам и именно на этом фундаменте строится мифология «Москва как третий Рим», мифология «Русского мира», мифология «народа-богоносца» и другие идеологические конструкты, на которых даже сейчас строится российская имперская модель. Да, она существовала до Советского Союза, в определённом виде существовала во время Советского Союза, и сейчас также все эти мифологемы возрождаются.

И сейчас мы подходим к интересному вопросу: а какая же политика будет внедряться Россией к оккупированному Крыму? Разумеется, в имперской идеологии не может быть каких-то сил, что неподконтрольны империи. И именно мусульмане Крыма, крымские татары являются такой сплочённой общностью, что неподконтрольна Российской империи, российской идеологии», – уверяет муфтий.

По его словам, сегодня к мусульманам Крыма Москва применяет весь арсенал средств.

При этом Исмагилов в очередной раз оскорбил Муфтият Крыма и всех мусульман России, намекая на их духовную несамостоятельность и подчиненность.

«Заставляют выезжать из Крыма через репрессии, через аресты, через реальные сроки заключения. Заставляют признавать подконтрольных России религиозных лидеров. То есть, та институция, которая была учреждена царицей Екатериной, когда во главе мусульман ставились абсолютно подконтрольные религиозные деятели, она сейчас наглядно используется в Крыму. Этот метод кнута и пряника действует уже давно и, с одной стороны, якобы Россия даёт определённые возможности, но возможности поверхностные. Даже могут построить мечеть, мечети есть в России, проблема в том, кто их будет посещать…

Они могут строить мечети, они могут позволять там собираться, но всё это будет подконтрольно, и, если будет хоть что-то неподконтрольное имперской идеологии, имперской власти – это будет репрессировано. Как мы сейчас видим, эта политика происходит по отношению к определённым религиозным группам, неподконтрольным, либо, как считает Россия, нежелательным для России среди мусульман Крыма. Для этого используются определённые запреты, например, религиозной литературы, запреты собраний, запреты свободы совести, запреты определённых религиозных взглядов, религиозных мыслей», – заявляет религиозный экстремист.

То есть, весь этот арсенал будет применяться, к этому нужно быть готовым, но и мусульманский мир уже много веков имеет определённый иммунитет к такой политике, я надеюсь, что мусульмане, несмотря на что-либо, будут сохранять свою идентичность, и именно это является большой угрозой для России, поскольку я думаю, что распад современной, новой Российской империи начнётся именно с мусульман», – утверждает Исмагилов, не упоминая тысячелетнее мирное сосуществование в России мусульман и православных.