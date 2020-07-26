Украинский музыкант поиздевался над московским акцентом

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русские очень любят украинцев, правда, любовь их несимметрична, груба и жестока.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас ехал и слышал разговор один хорошего историка, умного человека. Они говорили про две России: грубо говоря, про интеллигентную Россию и гопников.

И значит, гопники, когда мы в России выступали, всегда, с начала 1990-х, – они были в меньшинстве, но все равно играешь там, например, в городе Пермь, Чита и 99% воспринимают совершенно нормально, симпатизируют.

И украинцы, к слову, не знают, что наши отношения с россиянами несимметричны. Далеко несимметричны, потому что реально, искренне россияне любят украинцев. Это необходимо украинцам понять. Но любовь их груба. Она очень жестокая. Но они действительно любят.

С любовью слушают украинцев, но все равно найдется один чумной ротик, который скажет: «А че, по-русски нельзя петь?» (Скрипка при этом демонстративно копирует московский акцент, – ред.). История такая. На что я и отвечаю: «Представляешь, приезжает там Адриано Челентано, и ты ему тоже будешь говорить: «А что, по-русски не можешь там «Чита – дрита, Маргарита» спеть?» (Скрипка вновь изображает московский акцент, – ред.). Это такая полемика», – рассказал музыкант.

«А если встречается интеллигентный человек, ты с ним общаешься, а потом интеллигентный человек тебе говорит: «Ну да, разделили наши страны… Вот зачем эти границы? Вот когда мы уже снова будем вместе? Мы одна кровь. Мы один народ».

Вот с одной стороны, мы один народ, а, с другой стороны, этот народ можно гасить. И тогда я этому человеку говорю: «Ну хорошо, нас разделили. Давайте объединяться и будем делать столицу». Они удивляются, мол, «Как же это?». Но я же говорю, что есть Киев – Мать городов русских, можно в Киеве сделать, а можно так, как в Евросоюзе – в Брюсселе, – в Минске сделать столицу. Тут такая пауза долгая и потом – «Нет». Короче, идут на попятную», – добавил Олег Скрипка.

Отметим, что ранее Скрипка заявлял, что никакого исторического братства между украинцами, русскими и белорусами нет. Кроме того, музыкант называл жителей Донбасса «клопами» и «тараканами», а также призвал с оружием в руках «отвоевать Крым».