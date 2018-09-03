Украинский музыкант рассказал, как потерял свою российскую аудиторию

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

После Майдана большинство российских фанатов украинской рок-группы «Бумбокс» отвернулось от своих кумиров. На последний концерт в Москве пришли только местные либералы в вышиванках.

Об этом в эфире радио «НВ» рассказал лидер группы Андрей Хлывнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понял, что рано или поздно скажу о том, что по нам стреляют из крупнокалиберных пушек, а я буду петь им песни. Меня спросит первый же журналист музыкального канала о том, что я думаю по поводу происходящего, и я сразу попаду под статью Уголовного Кодекса Российской Федерации, подставив семьи своих одногруппников.

Мне было жалко, потому что на последнем концерте 8 марта в Москве я понял, как работает российская пропаганда. На тот концерт пришло намного меньше людей, а те, кто пришли – были меньшей частью из купивших билеты, часть из них была в вышиванках, и мы просто попрощались. В это время как раз шла аннексия Крыма и мы понимали, что больше сюда не поедем», – сказал он.

Кроме того, Андрей Хлывнюк выразил восхищение осужденным в РФ украинским террористом Олегом Сенцовым, с помощью которого, по его мнению, можно освободить и других осужденных в РФ украинцев.

«Почти на каждом концерте я вспоминаю про более чем 70 наших заложников Кремля. Иногда я это уместно, иногда нет, но я так делаю. Мы должны знать и помнить о них, потому что они – это мы. Олег – это крючок, достав его, мы можем достать всех остальных. Для меня это украинский Вацлав Гавел», – заявил он.

Также музыкант рассказал о недавно проведенном концерте на границе с российским Крымом.

«Этот концерт я назвал «Концерт для украденной земли». Это была творческая акция ненасильственного сопротивления оккупации. Мы просто хотели сыграть посреди поля, поставить звук и сыграть концерт для тех, кому мы не можем его сыграть. В помощи нам никто не оказал: ни СБУ, ни патрульная полиция, ни погранвойска. С каждым днем к нам присоединялось все больше и больше неравнодушных людей и, в результате, все прошло идеально», – рассказал Хлывнюк.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что польское спортивное издание «Спортивное обозрение» на своем официальном сайте опубликовало карту с Крымом в составе России.