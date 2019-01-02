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02.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Пропаганда, Украина, Харьков
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Украинский музыкант: Русская культура мешает развитию Харькова и Донбасса

Развитию исторических русских земель – Харькова и Донбасса – мешает русская культура и трактовка истории, сохранившаяся там, несмотря на два с лишним десятилетия насильственной украинизации.

Об этом в эфире 7 канала посетовал украинский музыкант, лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если идем на восток. Можно объединить Слобожанщину и Донбасс – они просто драйвовые. Они очень драйвовые и очень харизматичные. Это индустриальные большие города, которые имеют большой энергетический потенциал. Если говорить о ВВ, то их лучшая публика именно там. Они любят рок, они слушают «тяжелую» музыку, им нравится драйв.

И они достаточно прогрессивные также. У нас восток более прогрессивный, чем запад.

Но просто, что оно там очень сильно обрусело, и это ватничество, которое там постоянно, оно, безусловно, мешает культурному развитию… Но можно сказать, что там находится мотор Украины, они самые драйвовые», – заявил Скрипка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Скрипка призывал создавать гетто для русскоязычных украинцев, а после этого жаловался, что стал в 5 раз меньше зарабатывать после разрыва отношений с Россией.

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