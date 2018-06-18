Политнавигатор - Новости России и Украины
18.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Культура, Мнение, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина

Украинский музыкант заявил, что Россия “портит фен-шуй” всей планете


Россия портит «фен-шуй» на планете, потому украинцы должны ее наказать.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала заявил лидер рок-группы Kozak System, националист Иван Леньо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, физически нам не хватает силы, оружия, людей, людей с четкой позицией для того, чтобы однажды дать не только отпор, а перейти на их территорию, захватить эту российскую территорию, чтобы больше она никому не портила фен-шуй на планете Земля», – заявил Леньо.

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