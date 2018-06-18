18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 749 просмотров

Украинский музыкант заявил, что Россия “портит фен-шуй” всей планете

Россия портит «фен-шуй» на планете, потому украинцы должны ее наказать.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала заявил лидер рок-группы Kozak System, националист Иван Леньо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Может быть, физически нам не хватает силы, оружия, людей, людей с четкой позицией для того, чтобы однажды дать не только отпор, а перейти на их территорию, захватить эту российскую территорию, чтобы больше она никому не портила фен-шуй на планете Земля», – заявил Леньо.