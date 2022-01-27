«Уровень днища»: Украинский нацгвардеец расстрелял из АК пятерых сослуживцев

27.01.2022  11:12 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Криминал, Происшествия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в Днепропетровске.

Инцидент произошел сегодня примерно в 03:40 на территории завода «Южмаш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в Днепропетровске. Инцидент произошел сегодня примерно...

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Известно, что 20-летний Артемий Рябчук получил автомат Калашникова в оружейной комнате и открыл огонь по караулу.

Погибли пять человек, один из которых гражданский, еще пятеро получили ранения, а сам стрелок сбежал с оружием.

В момент инцидента рядом с нападавшим были порядка двадцати человек, нескольким из них удалось убежать и вызвать полицию.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в городе тут же был введен план «Сирена», спустя несколько часов преступника задержали.

Телеведущий Максим Равреба считает, что инцидент демонстрирует истинное положение дел в украинских силовых структурах.



«Подобное в ВЧ всегда происходит там, где царит уголовщина, где командир развел бардак. Бардак на Украине повсеместный, поэтому видео расстрела немедленно оказалось в СМИ.

Видео показывает уровень днища украинской армии. Оружейная комната не изолирована бронедверями, остекленные двери нараспашку. Ниже уровнем – боеспособность «зольдат». Услышав выстрелы, разводящий впал в панику, спрятался за шкафом, имея автомат под рукой.

Запаниковал и был расстрелян. Стрелок, кстати, мочил всех подряд хладнокровно, как в кино. То есть ему было все равно, кого мочить», – комментирует Равреба.

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