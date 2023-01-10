Украинский наци призвал к ударам по российским военным «от Белоруссии до Армении»

Анатолий Лапин.  
10.01.2023 13:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна наносить удары по российским военным как на своей территории, так и в любом другом месте.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил боевик, главарь неонацистского движения «Гонор» Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна наносить удары по российским военным как на своей территории, так и в...

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При этом, боевик признал, что это может настроить местное население этих стран против Украины.

«Сейчас напасть, нанести удар – а если, например, будет какая-то ошибка и попадет в обычный дом с гражданскими лицами в Белоруссии, то мы даем мотивацию обычным людям тогда воевать против нас. Я разделяю ситуацию, что мы должны бить всюду врага, где только можем.

Можем – в Каспийском море, можем, я не знаю, на границе Азербайджана и Армении уничтожать российских солдат – мы должны это делать. В Белоруссии – так в Белоруссии, но я думаю, что это политически тяжелая история, от которой зависит и поддержка других стран, потому, думаю, что-то в Генштабе нашем известно», – заявил Филимонов.

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