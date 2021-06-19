Украинский нацик из СБУ: Воюем с русскими с 1169 года

19.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Русское население Украины не является коренным. Украина ведет борьбу с русскими с далекого 1169-го года, с тех пор, как войска Владимиро-Суздальского княжества сожгли Киев.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший советник главы СБУ и экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о континентальной Европе, если мы говорим о таких государствах, как Польша, Украина, Испания с ее каталонцами, басками и андалузцами – это чисто этнические национальные проекты, которые свою самобытность сохраняли, несмотря на столетия иностранной оккупации. Это же не только у нас проблема, что у нас триста лет русские. А вспомним про испанцев, которых 600 лет арабы оккупировали во время войны за независимость, которая стала реконкистой позднее. Это же их не лишило национального корня. И именно в этой борьбе они стали нацией… Очень хорошо, когда национальный проект консолидирует вокруг себя представителей других народов. Это и произошло в 91-м году. Но это было единовременное проявление определенной политической воли. В тех обстоятельствах, которые сложились, развал СССР, – да, эти русские приняли решение вместе с украинцами проголосовать на референдуме в декабре 91-го года. А 300 лет до этого, когда украинцы занимались вооруженной борьбой за свою свободу и независимость, где были эти люди? Большинства из них тут еще не было, они приехали сюда в 20-м столетии. Потому не надо путать причину и следствие – то, что случилось после чего-то, не является следствием процесса. Следствие одно – это продолжение нашей борьбы с 1169-го года, когда нам сожгли Киев, нашу столицу. Сжег кто? Представители прекрасного Владимиро-Суздальского княжества», – заявил Михальчишин.