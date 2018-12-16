Украинский нацик-музыкант признался, что скучает по кое-чему советскому

16.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский музыкант-националист Олег Скрипка скучает по качественному советскому бочковому пиву. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «ПоВести», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, еще недавно он увлекался ромом и виски, а сегодня перешел на вино.

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«Вино я начал любить с Франции. Мы с Европой, скажем, делаем встречные шаги. Когда мы приезжаем во Францию и думаем, что народ пьет вино и молодежь пьет вино – они пьют пиво и водку, как раз. А мы, наоборот, наша молодость начиналась с пива и водки.

Оказывается, пиво было нормального качества, классное. Не такое, как сейчас пастеризованное, фильтрованное и синтетическое, а было классное бочковое пиво, которое три дня, четыре – и ему гаплык. А, оказывается, оно было классным.

Водку я, кстати, особо никогда не пил. Было время, я виски увлекался, ром, текила, а потом, что не то, что алкоголь вообще – это плохо, а я понял, что есть алкоголь, который здоровью не то, что вредит, а, наоборот, помогает», – заявил Скрипка.

Ранее «топивший» за Евромайдан украинский пропагандист Дмитрий Гордон признался, что скучает по советскими булкам и мороженому, потому что они были вкусными и качественными – куда лучше, чем в самостийной Украине.