Украинский нацик: У нас «большущие потери» при отступлении из Угледара

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Украина понесла многочисленные потери при выводе своих войск из Угледара. Об этом в эфире UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были оголены фланги вокруг Угледара, враг смог замкнуть тактический котел, фактически оставалась одна-единственная дорога, которая полностью была под перекрестным огнем врага. И одна из самых боевых, прославленных, успешных, обученных бригад – 72-я бригада, Белоцерковская, имени Черных Запорожцев, оказалась в тактическом окружении… Да, бои шли тяжелые, прорывались с тяжелыми боями, большущие потери, раненных много, пропавших без вести, погибших, пленных. Кто за это ответит? Почему на должности до сих пор Умеров, Сырский. У меня вопрос – доколе?» – заявил Мосийчук.