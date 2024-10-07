Украинский нацик: У нас «большущие потери» при отступлении из Угледара

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 10:45
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс


Украина понесла многочисленные потери при выводе своих войск из Угледара. Об этом в эфире UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина понесла многочисленные потери при выводе своих войск из Угледара. Об этом в эфире...

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«Были оголены фланги вокруг Угледара, враг смог замкнуть тактический котел, фактически оставалась одна-единственная дорога, которая полностью была под перекрестным огнем врага.

И одна из самых боевых, прославленных, успешных, обученных бригад – 72-я бригада, Белоцерковская, имени Черных Запорожцев, оказалась в тактическом окружении…

Да, бои шли тяжелые, прорывались с тяжелыми боями, большущие потери, раненных много, пропавших без вести, погибших, пленных. Кто за это ответит? Почему на должности до сих пор Умеров, Сырский. У меня вопрос – доколе?» – заявил Мосийчук.

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