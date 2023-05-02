Украинский националист: «Мы согрешили – создали Российскую Империю»

Без ядерного оружия Украина осталась в поле действия российских имперских поползновений, что аукнулось и сейчас.

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, в Москве дураки не сидели, там в аналитических центрах были очень опытные люди. И они прекрасно понимали, что как только Украина сохранит ядерное вооружение, «к сожалению, нам придётся распрощаться с Украиной». Они прекрасно понимали, что Украина не с радостью была в Советском Союзе, а была жертвой российской оккупации, они прекрасно знали.

И они даже нашим малороссам, номенклатуре, которая работала на Россию, вслух это не говорили, однако они никогда хохлам не доверяли: «Хохлы склонны к сепаратизму». Всегда между собой у них были такие разговоры. А без хохлов Российская Империя существовать не может. Так сложилось», – сказал националист.