Украинский националист: «Мы согрешили – создали Российскую Империю»

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Россия, Русофобия, Украина


Без ядерного оружия Украина осталась в поле действия российских имперских поползновений, что аукнулось и сейчас.

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без ядерного оружия Украина осталась в поле действия российских имперских поползновений, что аукнулось и...

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«Знаете, в Москве дураки не сидели, там в аналитических центрах были очень опытные люди. И они прекрасно понимали, что как только Украина сохранит ядерное вооружение, «к сожалению, нам придётся распрощаться с Украиной». Они прекрасно понимали, что Украина не с радостью была в Советском Союзе, а была жертвой российской оккупации, они прекрасно знали.

И они даже нашим малороссам, номенклатуре, которая работала на Россию, вслух это не говорили, однако они никогда хохлам не доверяли: «Хохлы склонны к сепаратизму». Всегда между собой у них были такие разговоры. А без хохлов Российская Империя существовать не может. Так сложилось», – сказал националист.

«Мы в значительной мере сделали эту империю империей, наши, так сказать, украинцы. Это был большой грех, за который мы до сих пор расплачиваемся очень дорогой ценой. Поэтому я всегда проклинаю Феофана Прокоповича, который стал идеологом при Петре I российского империализма. Ну, много других, но он был очень мощной фигурой, которая помогала творить Российскую Империю», – рассказал Хмара.

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