Украинский националист вознамерился добиться мира, разгромив «Московию»

27.08.2018, Ровно, Владимир Гладков

Добиться мира на Украине можно только путем победы над «Московией» и никакие мирные договоренности не имеют смысла.

Об этом в эфире телеканала «Ритм» заявил одиозный украинский националист, глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объективно сегодня мы имеем основного врага – Московию. Понятно, что основными вопросами является достижение мира и отвоевание наших потерянных территорий. Мира мы можем достичь, я думаю, что это понимаете вы и наши телезрители, исключительно победой. Никакими договоренностями, закулисными играми и сделками мира не достичь. Россия очень хитрый и опытный игрок на международном уровне. Они будут все делать для того, чтобы использовать эти паузы для своего укрепления», – уверен он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова соратника Олега Тягнибока, нардепа и председателя киевской ячейки ВО «Свобода» Андрея Ильенко, заявившего в эфире одного из украинских телеканалов о том, что на Украине не следует праздновать 9 мая, так как это «пропаганда русского мира», а украинскому народу не следовало воевать «за чужие империи и интересы».