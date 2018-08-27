27.08.2018, Ровно, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Москва, Общество, Украина

Украинский националист вознамерился добиться мира, разгромив «Московию»



Добиться мира на Украине можно только путем победы над «Московией» и никакие мирные договоренности не имеют смысла.

Об этом в эфире телеканала «Ритм» заявил одиозный украинский националист, глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Объективно сегодня мы имеем основного врага – Московию. Понятно, что основными вопросами является достижение мира и отвоевание наших потерянных территорий. Мира мы можем достичь, я думаю, что это понимаете вы и наши телезрители, исключительно победой. Никакими договоренностями, закулисными играми и сделками мира не достичь. Россия очень хитрый и опытный игрок на международном уровне. Они будут все делать для того, чтобы использовать эти паузы для своего укрепления», – уверен он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова соратника Олега Тягнибока, нардепа и председателя киевской ячейки ВО «Свобода» Андрея Ильенко, заявившего в эфире одного из украинских телеканалов о том, что на Украине не следует праздновать 9 мая, так как это «пропаганда русского мира», а украинскому народу не следовало воевать «за чужие империи и интересы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть